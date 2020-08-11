"Как не стыдно?": голая Виктория Одинцова показала сочные формы на откровенном фото

Российская модель Виктория Одинцова поделилась с поклонниками полностью обнаженным фото.
Модель Виктория Одинцова показала сокровенные тайны на полностью раздетом фото.
Виктория Одинцова в Instagram показала голую грудь и ягодицы.
"Somewhere in my heart", - пишет она под фото (где-то в моем сердце).
На фото Вики Одинцова позирует сидя на кресле-шезлонге на балконе где-то у моря совершенно обнаженная, так что продемонстрировала во всей красе налитую сочную грудь и упругие незагорелые ягодицы, приведя в дикий восторг своих поклонников.
"Какое фото, заглядение", "Кукла", "Если уж откровенное фото, то будьте откровенной до конца", "Как же не стыдно тебе такие фотки поставить", "Уххх, наконец что то для мальчиков", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий