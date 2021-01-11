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Голая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фото

11 января 2021, 11:49

Ирина Монатик на отдыхе с мужем публично разделась ради невероятного кадра.

Ирина Монатик
Ирина Монатик / Instagram

Дмитрий Монатик с женой Ириной отправились не в Буковель, где наслаждаются катанием На выходных президент Украины и ряд звезд и чиновников, а в теплые края. И пара не смогла удержаться, чтобы не порадовать и не заинтриговать поклонников пикантным фото.

Ирина Монатик в своем Instagram показала весьма горячее фото, на котором она позирует без лифчика, а Дима прикрывает ее формы на камеру цветочком. Пара попробовала необычный формат пикантных фото, на котором сложно понять - голая Ирина Монатик, или нет. На снимке видны белые следы от купальника на плечах девушки, а цветок который держит певец, прикрывает ее фигуру от бедер до груди. Так что все оказались восхищены и заинтересованы - как же на самом деле позирует Ирина.

"Островная неделя моды. Словно цветы, сделано Димой Монатиком", - подписала фото Ирина.

Дмитрий Монатик сразу же прокомментировал фото своей половинки: "Мы как цветы. Я и ты".

Ирина Монатик
Ирина Монатик / Instagram
  • "Как красиво, когда люди счастливы",
  • "Ирочка ! Ты божественная , как этот цветочек!",
  • "Это прекрасно",
  • "Вы очень красивая",
  • "Мне сначала показалось, что у вас белые носочки. Очень красивая фотография"
  • "Фото - вау",
  • "Супер идея", - пишут ей в комментариях.

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