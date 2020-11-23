Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть

Паулина Гретцки / Instagram П.Гретцки

Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста (и лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги) Уэйна Гретцки, поделилась с 927 тысячами своих фолловеров в Instagram обнаженным снимком.

Девушка на фото в соцсети предстала полностью голой ‒ лишь ее голову кокетливо прикрывала большая соломенная шляпа. Чтобы обойти цензуру в Instagram, она прикрыла бюст рукой, а гениталии ‒ скрестив ноги.

К слову, 31-летняя Гретцки, которая сейчас встречается со звездой мирового гольфа Дастином Джонсоном, достаточно регулярно радует поклонников пикантными и откровенными фото.

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Напомним, ранее Главред сообщал: