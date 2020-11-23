Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть

Паулина Гретцки точно не страдает комплексами по поводу своего внешнего вида.
Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста (и лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги) Уэйна Гретцки, поделилась с 927 тысячами своих фолловеров в Instagram обнаженным снимком.
Девушка на фото в соцсети предстала полностью голой ‒ лишь ее голову кокетливо прикрывала большая соломенная шляпа. Чтобы обойти цензуру в Instagram, она прикрыла бюст рукой, а гениталии ‒ скрестив ноги.
К слову, 31-летняя Гретцки, которая сейчас встречается со звездой мирового гольфа Дастином Джонсоном, достаточно регулярно радует поклонников пикантными и откровенными фото.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Эмили Ратаковски, известная американская модель и актриса (Исчезнувшая, 127 ударов в минуту) объявила о своей беременности, опубликовала в Сети новую порцию откровенных фото.
- Фотографии полуобнаженной и полностью обнаженной беременой девушки вызвали огромный интерес ее фоловеров и подписчиков.
Автор: Дмитрий Видоменко