Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 19-04-2020: спецвыпуск

Голос Країни 10 сезон 14 выпуск 19-04-2020 - смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. 14 спецвыпуск вышел в 21:00 19 апреля. В четырнадцатом выпуске Голос країни 10 1+1 покажут лучшие выступления 10 сезона, а также лучшие выступления предыдущих 9 сезонов. Покажут таких звезд, как Maruv, Kazka. Tayanna и других. В этом выпуске никто вылетать не будет - это возможность расслабиться перед суперфиналом Голоса країни 2020.

На шоу Голос Країни 10 сезон участвуют Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

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Вера Кекелия, Tayanna, Laud и много других ярких участников, а также выступления звезд, которые приходили на слепые прослушивания Голосу країни, снова пройдут на ТВ.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры

Певица и актриса Вечернего квартала Вера Кекелия пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру и быть услышанной зрителями. Проект помог девушке не только раскрыть свой талант, но и познакомиться со своим будущим мужем Романом Дудой, от которого ждет первенца. На Голосе оба была в команде Сергея Бабкина.

"Самым сложным для меня было принять решение прийти на проект, но после участия моя жизнь изменилась. На Голосі країни я впервые прислушивалась к себе: могла сказать то, что хотела сказать, была такой, какой есть. Я начала развивать свою творческую карьеру, развиваться как исполнитель сольно, а еще встретила любимого человека - и сейчас моя жизнь приняло совсем другой вектор - положительный", - рассказала Вера.

Вера Кекелия в юбилейном сезоне болеет за участников команды Монатика.

Андрей Адо Хаят, который выступает под псевдонимом Khayat признается, именно на проекте понял, что музыка - это дело его жизни: "Голос країни направил меня в правильное русло, я стал более уверенным в себе. Участие в проекте мотивировало меня усердно работать дальше", - рассказал певец.

Среди фаворитов юбилейного сезона Андрей отметил участницу из команды Тины Кароль - Дарью Полоротову.

Андрей пришел на проект, чтобы популяризировать украинскую песню - его вдохновляет народный фольклор, на слепых прослушиваниях он исполнил народную песню В кінці греблі шумлять верби и смог развернуть все красные кресла.

Maruv призналась, что пришла на Голос, еще пока была студенткой Харьковского политеха. В спецвыпуске покажут ее первое выступление на Голосе.

Никита Алексеев пришел на проект, чтобы попытаться покорить большую сцену. Тогда перед ним стоял нелегкий выбор: выбрать профессию маркетолога или посвятить свою жизнь музыке - в течение длительного времени Никита был солистом бэнда. Сегодня Alekseev известный певец не только в Украине - он выступает в России, Беларуси и даже западных странах.

Голос країни 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео 19-04-2020: спецвыпуск

Все выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн все выпуски и почитать обзор можно на Главреде.