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Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 19-04-2020: спецвыпуск

19 апреля 2020, 20:45

Юбилейный 10 сезон Голос Країни 2020 онлайн подходит к финалу. Что было в 14 специальном выпуске 19-04-2020 Голос країни - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон спецвыпуск 19-04-2020 - смотреть онлайн
Голос Країни 10 сезон 14 выпуск 19-04-2020 - смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. 14 спецвыпуск вышел в 21:00 19 апреля. В четырнадцатом выпуске Голос країни 10 1+1 покажут лучшие выступления 10 сезона, а также лучшие выступления предыдущих 9 сезонов. Покажут таких звезд, как Maruv, Kazka. Tayanna и других. В этом выпуске никто вылетать не будет - это возможность расслабиться перед суперфиналом Голоса країни 2020.

На шоу Голос Країни 10 сезон участвуют Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в 14 выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

Вера Кекелия, Tayanna, Laud и много других ярких участников, а также выступления звезд, которые приходили на слепые прослушивания Голосу країни, снова пройдут на ТВ.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры

Певица и актриса Вечернего квартала Вера Кекелия пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру и быть услышанной зрителями. Проект помог девушке не только раскрыть свой талант, но и познакомиться со своим будущим мужем Романом Дудой, от которого ждет первенца. На Голосе оба была в команде Сергея Бабкина.

"Самым сложным для меня было принять решение прийти на проект, но после участия моя жизнь изменилась. На Голосі країни я впервые прислушивалась к себе: могла сказать то, что хотела сказать, была такой, какой есть. Я начала развивать свою творческую карьеру, развиваться как исполнитель сольно, а еще встретила любимого человека - и сейчас моя жизнь приняло совсем другой вектор - положительный", - рассказала Вера.

Вера Кекелия в юбилейном сезоне болеет за участников команды Монатика.

Андрей Адо Хаят, который выступает под псевдонимом Khayat признается, именно на проекте понял, что музыка - это дело его жизни: "Голос країни направил меня в правильное русло, я стал более уверенным в себе. Участие в проекте мотивировало меня усердно работать дальше", - рассказал певец.

Среди фаворитов юбилейного сезона Андрей отметил участницу из команды Тины Кароль - Дарью Полоротову.

Андрей  пришел на проект, чтобы популяризировать украинскую песню - его вдохновляет народный фольклор, на слепых прослушиваниях он исполнил народную песню В кінці греблі шумлять верби и смог развернуть все красные кресла.

Maruv призналась, что пришла на Голос, еще пока была студенткой Харьковского политеха. В спецвыпуске покажут ее первое выступление на Голосе.

Никита Алексеев пришел на проект, чтобы попытаться покорить большую сцену. Тогда перед ним стоял нелегкий выбор: выбрать профессию маркетолога или посвятить свою жизнь музыке - в течение длительного времени Никита был солистом бэнда. Сегодня Alekseev известный певец не только в Украине - он выступает в России, Беларуси и даже западных странах.

Голос країни 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео 19-04-2020: спецвыпуск

Все выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн все выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Голос Країни 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса Тина Кароль Потап Настя Каменских Юрий Горбунов Екатерина Осадчая Исполнитель Monatik Dan Balan Maruv Группа Kazka Tayanna Сергей Бабкин
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