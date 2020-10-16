"Голым пирогом на песок": Шурыгина без трусов взволновала своих поклонников

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина с друзьями отдыхает на Мальдивах, и делится откровенными фото.

Начальная певица Диана Шурыгина показала свои фото с отдыха на Маями, где она проводит время со своим молодым человеком и подругой в Instagram.

Диана Шурыгина нет стала подписывать свое обнаженное фото, на котором присела на песочек в кустиках на краю пляжа полностью оголившись.

Диана Шурыгина продемонстрировала татуировку на оголенных ягодицых, а голую грудь постаралась прикрыть руками.

Тем не менее, пользователи сети все равно не смогли проти мимо, и не прокомментировать ее обнаженные фото.

Диана Шурыгина / Instagram

"ты прям голым пирогом на песок уселась?",

"Прям как героиня фильма "голубая лагуна". Очень классно выглядите!",

"Красотка дикая Манила. И свою попку засветила",

"У тебя вместо трусов татуировка ?",

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