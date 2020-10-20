"Горяча и бешена": участница Танці з зірками без белья взорвала сеть

Аделина Дели / Instagram

20-летняя танцовщица Аделила Дели, которая принимает участи в шоу Танці з зірками в паре с Сергеем Мельником побаловала поклонников горячичи фото крупным планом, похвалившись идеальной фигурой.

Адлелина Дели в Instagram показала фото без лифичка.

"Делаю", - пишет она, и добавила три эмодзи стейков.

На фото Аделина позирует за кулисами специально в своем концертном наряде - красном платье-боди с прозрачным верхом.

Аделина Дели без лифчика показала длинные ноги и восхитительную фигуру а также сексуальную грудь, которую лишь частично прикрыла полупрозрачная полоска в очень глубоком вырезе платья.

Девушка свела с ума поклонников точно так же, как до этого своим танцем сорвала крышу судьям, которые поставили их паре самые высокие балы.

Аделина Дели / Instagram

"Тропикана девушка", "горяча и бешена",

"Пантера львиная", "pantera negra",

"Аделина огонь! От вас было не оторвать взгляд. Поразительно сколько женственности и сексуальности в 18-летней девушке! А что было в конце номера? Вы чего-то испугались?", "спасибо испугалась что грудь выпала ",

"Безумно красивая"

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн Сергей Мельник и Аделина Дели 18-10-2020:

Ранее Валерия разделась и удивила пикантным фото