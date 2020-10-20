"Горяча и бешена": участница Танці з зірками без белья взорвала сеть

Партнерша футболиста и Холостяка Сергея Мельника Аделина Дели показала вблизи откровенное фото в наряде без белья.
20-летняя танцовщица Аделила Дели, которая принимает участи в шоу Танці з зірками в паре с Сергеем Мельником побаловала поклонников горячичи фото крупным планом, похвалившись идеальной фигурой.
Адлелина Дели в Instagram показала фото без лифичка.
"Делаю", - пишет она, и добавила три эмодзи стейков.
На фото Аделина позирует за кулисами специально в своем концертном наряде - красном платье-боди с прозрачным верхом.
Аделина Дели без лифчика показала длинные ноги и восхитительную фигуру а также сексуальную грудь, которую лишь частично прикрыла полупрозрачная полоска в очень глубоком вырезе платья.
Девушка свела с ума поклонников точно так же, как до этого своим танцем сорвала крышу судьям, которые поставили их паре самые высокие балы.
"Тропикана девушка", "горяча и бешена",
"Пантера львиная", "pantera negra",
"Аделина огонь! От вас было не оторвать взгляд. Поразительно сколько женственности и сексуальности в 18-летней девушке! А что было в конце номера? Вы чего-то испугались?", "спасибо испугалась что грудь выпала ",
"Безумно красивая"
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн Сергей Мельник и Аделина Дели 18-10-2020:
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