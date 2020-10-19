"Горячая мамаша": голая Эшли Грэм показала развратное сэлфи в зеркале

Эшли Грэм / Instagram

Американская модель Эшли Грэм, которая стала самой знаменитой плюс сайз моделью еще пока это не было трендом, показала свое откровенное фото, на котором позировала совершенно голой.

"Большая голенькая девочка", - подписала Эшли Грэм свой снимок в Instagram.

На фото молодая мама и супермодель позирует перед зеркалом после душа в своей ванной совершенно голая, прикрывая грудь одной рукой, и приняв катую позу, чтобы зону бикини прикрыла раковина перед зеркалом.

Эшли Грэм продемонстрировала пышные формы и огромную грудь, которую она все равно не смогла бы скрыть одной рукой.

Эшли Грэм / Instagram

Поклонники знаменитой модели с восторгом отреагировали на ее эротическое фото. В комментариях подписчики отметили, что Грэм — горячая штучка, и она не "большая", а "нормальная".

"Горячая мамаша", "Супер сексуально и женственно", "Голая красивая девочка", - пишут в комментариях.