"Горячая мамаша": голая Эшли Грэм показала развратное сэлфи в зеркале

Американская модель Plus Size Эшли Грэм, которая не так давно стала мамой, показала себя голой на откровенном сэлфи из ванной.
Американская модель Эшли Грэм, которая стала самой знаменитой плюс сайз моделью еще пока это не было трендом, показала свое откровенное фото, на котором позировала совершенно голой.
"Большая голенькая девочка", - подписала Эшли Грэм свой снимок в Instagram.
На фото молодая мама и супермодель позирует перед зеркалом после душа в своей ванной совершенно голая, прикрывая грудь одной рукой, и приняв катую позу, чтобы зону бикини прикрыла раковина перед зеркалом.
Эшли Грэм продемонстрировала пышные формы и огромную грудь, которую она все равно не смогла бы скрыть одной рукой.
Поклонники знаменитой модели с восторгом отреагировали на ее эротическое фото. В комментариях подписчики отметили, что Грэм — горячая штучка, и она не "большая", а "нормальная".
"Горячая мамаша", "Супер сексуально и женственно", "Голая красивая девочка", - пишут в комментариях.