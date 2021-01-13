"Горячая штучка": Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк после того, как показала, как ей "делают талию" перед съемками, похвалилась более откровенными фото.

Леся Никитюк у Instagram показала откровенные сэлфи, на которых позирует в сексуальном дорогом белье из прозрачной ткани, которое едва прикрывает ее сочные формы, так как состоит буквально из пары полосок ткани. Девушка похвасталась шикарной укладкой, макияжем и засветила свой бюст, позируя перед камерой.

"Я так всегда утром выгляжу. А вы???", - пишет Никитюк.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

"Я без топа хожу вообще. Давай завтра челленж?", - пишет Владимир Остапчук.

"Еротично і звабливо, Лесюню!", - призналась Ольга Сумская.

"Одна я смотрю не на лицо?", - пишет Маша Ефросинина.

"Леся! Мамо буде лаяти за такі фото", "Ой,ну просто красотка,расцвела за последние пару лет", "Шикарная", "Секси", "Богиня", "Без грудей", "А грудь где? Бюстгалтер вижу, грудь не вижу...", "Ох яка гаряча штучка та Леся! Просто огонь", - пишут в комментариях.

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