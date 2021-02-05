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"Горячая штучка": Светлана Бондарчук показала аппетитную попу на провокационном фото

5 февраля 2021, 00:47

Светская Львица Светлана Бондарчук продолжает эпатировать публику, и вдогонку к скандальному фото без трусов, похвалилась новыми откровенными кадрами.

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук / Instagram

Российская светская львица, журналистка Светлана Бондарчук опубликовала в Сети новое фото, на котором снялась без одежды, демонстрируя свою прелести.

Светлана Бондарчук после того, как засветилась без трусов, в Instagram поделилась черно-белым фото в облегающем закрытом купальнике и на шпильках.

Женщина позировала присев и оттопырив попу, которую обтянул ее соблазнительный наряд. Светлана Бондарчук продемонстрировала свои сексуальные ножки и красивые округлости под купальником.

  • "Ох какая красота",
  • "Сногсшибательная",
  • "Недошоп. Кисти рук...А так очень. Только зазем?",
  • "Шикарная женщина с великолепной фигурой!!!",
  • "Восхищаюсь вашей волей в достижении идеального тела",
  • "Ого! Горячая штучка", - пишут в комментариях.

Ранее ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник и взбудоражила Сеть.

Светлана Бондарчук новости шоу бизнеса
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