"Горячая штучка": Светлана Бондарчук показала аппетитную попу на провокационном фото

Светская Львица Светлана Бондарчук продолжает эпатировать публику, и вдогонку к скандальному фото без трусов, похвалилась новыми откровенными кадрами.
Российская светская львица, журналистка Светлана Бондарчук опубликовала в Сети новое фото, на котором снялась без одежды, демонстрируя свою прелести.
Светлана Бондарчук после того, как засветилась без трусов, в Instagram поделилась черно-белым фото в облегающем закрытом купальнике и на шпильках.
Женщина позировала присев и оттопырив попу, которую обтянул ее соблазнительный наряд. Светлана Бондарчук продемонстрировала свои сексуальные ножки и красивые округлости под купальником.
- "Ох какая красота",
- "Сногсшибательная",
- "Недошоп. Кисти рук...А так очень. Только зазем?",
- "Шикарная женщина с великолепной фигурой!!!",
- "Восхищаюсь вашей волей в достижении идеального тела",
- "Ого! Горячая штучка", - пишут в комментариях.
Ранее ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник и взбудоражила Сеть.
Автор: Александр Галаджий