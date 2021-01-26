"Горячие булочки": полуголая Maruv показала развратное фото со своей подругой

Певица Мaruv поделилась вызывающими кадрами с отпуска, которые сделала со своей не одетой подругой.
Украинская певица Анна Корсунь, которая выступает под сценическим псевдонимом Maruv, показала пикантные фото, сделанные во время отдыха в Дубаи.
Maruv в Instagram показала два фото, на который она со своей подругой танцовщицей Ольгой Бойко позируют у бассейна в черных бикини.
Maruv и Ольга приняли пикантные позы, будто бы готовясь к поцелую. Девушки смогли продемонстрировать во всей красе с минимумом одежды все достоинства своих натренированных танцами фигур.
"Этот пост, про мой ох**нный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!", - пишет Maruv.
"Очень секссссс я сума схожу",
"Какие телочки такой и отдых",
"После этих фоток булка в рот не лезет."
"Да все натуралы так делают, вы че",
"Как всегда воодушевляюще",
"Сексуальні"
"Ух, горячие булочки",
Ранее дочь Ирины Горовой Наталья показала потрясающие формы на отдыхе