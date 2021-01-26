"Горячие булочки": полуголая Maruv показала развратное фото со своей подругой

Maruv / Reuters

Украинская певица Анна Корсунь, которая выступает под сценическим псевдонимом Maruv, показала пикантные фото, сделанные во время отдыха в Дубаи.

Maruv в Instagram показала два фото, на который она со своей подругой танцовщицей Ольгой Бойко позируют у бассейна в черных бикини.

Maruv и Ольга приняли пикантные позы, будто бы готовясь к поцелую. Девушки смогли продемонстрировать во всей красе с минимумом одежды все достоинства своих натренированных танцами фигур.

"Этот пост, про мой ох**нный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!", - пишет Maruv.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

"Очень секссссс я сума схожу",

"Какие телочки такой и отдых",

"После этих фоток булка в рот не лезет."

"Да все натуралы так делают, вы че",

"Как всегда воодушевляюще",

"Сексуальні"

"Ух, горячие булочки",

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