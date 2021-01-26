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"Горячие булочки": полуголая Maruv показала развратное фото со своей подругой

26 января 2021, 00:19

Певица Мaruv поделилась вызывающими кадрами с отпуска, которые сделала со своей не одетой подругой.

Maruv
Maruv / Reuters

Украинская певица Анна Корсунь, которая выступает под сценическим псевдонимом Maruv, показала пикантные фото, сделанные во время отдыха в Дубаи.

Maruv в Instagram показала два фото, на который она со своей подругой танцовщицей Ольгой Бойко позируют у бассейна в черных бикини.

Maruv и Ольга приняли пикантные позы, будто бы готовясь к поцелую. Девушки смогли продемонстрировать во всей красе с минимумом одежды все достоинства своих натренированных танцами фигур.

"Этот пост, про мой ох**нный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!", - пишет Maruv.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

"Очень секссссс я сума схожу",

"Какие телочки такой и отдых",

"После этих фоток булка в рот не лезет."

"Да все натуралы так делают, вы че",

"Как всегда воодушевляюще",

"Сексуальні"

"Ух, горячие булочки",

Ранее дочь Ирины Горовой Наталья показала потрясающие формы на отдыхе

Maruv новости шоу бизнеса
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