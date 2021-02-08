"Горячо": Надя Дорофеева сексуально позировала в постельной фотосессии

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева, которая начала сольную карьеру после распада группы Время и Стекло, порадовала поклонников горячими фото.

Надя Дорофеева публикует в Instagram фото своей сочной фигуры в постельной фотосессии.

Девушка в белой маечке, шортиках и кроссовках влезла в постель и соблазнительно позирует, а также дрыгает ножками, демонстрируя фигуру с лучших сторон.

Дорофеева не стала подписывать фото, но ее закидали комплиментами.

Jerry Heil пообещала украсть девушку: "Украду тебя, украду", а ее фанатские страницы потребовали горячей фотосесии в пижаме.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

"Надя, как Дантес сидит спокойно когда ты так грациознно лежишь?))",

"Постельная фотосессия",

"Просто глаз не оторвать",

"Дорофеева всегда горит, аж горячо"

"Постельная фотосессия DOROFEEVA",

"А фотограф кто?", - пишут ей в комментариях

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