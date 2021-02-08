"Горячо": Надя Дорофеева сексуально позировала в постельной фотосессии

Надя Дорофеева побаловала поклонников пикантной фотосессией.
Украинская певица Надя Дорофеева, которая начала сольную карьеру после распада группы Время и Стекло, порадовала поклонников горячими фото.
Надя Дорофеева публикует в Instagram фото своей сочной фигуры в постельной фотосессии.
Девушка в белой маечке, шортиках и кроссовках влезла в постель и соблазнительно позирует, а также дрыгает ножками, демонстрируя фигуру с лучших сторон.
Дорофеева не стала подписывать фото, но ее закидали комплиментами.
Jerry Heil пообещала украсть девушку: "Украду тебя, украду", а ее фанатские страницы потребовали горячей фотосесии в пижаме.
- "Надя, как Дантес сидит спокойно когда ты так грациознно лежишь?))",
- "Постельная фотосессия",
- "Просто глаз не оторвать",
- "Дорофеева всегда горит, аж горячо"
- "Постельная фотосессия DOROFEEVA",
- "А фотограф кто?", - пишут ей в комментариях
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Автор: Александр Галаджий