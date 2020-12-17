"Горячо": Оля Серябкина засветила сочные прелести в слишком откровенном наряде

Российская певица Оля Серябкина, которая занимается сольной карьерой под псевдонимом Molly, показала слишком откровенное фото.
Российская певица Molly побаловала поклонников пикантным фото, на котором засветила соблазнительную фигуру.
Оля Серябкина в Instagram показала сэлфи в развратном купальнике.
"Плавание перед студией", - пишет певица под фото.
На снимке Оля Серябкина позирует перед зеркальной колонной в бассейне, демонстрируя ультра-тонкий и облегающий купальник с очень тонкими бретельками, который удачно облегает все интимные подробности ее аппетитной фигуры.
Серябкина почти без макияжа сосредоточенно позирует, отставив в сторону ножку.
"Честно говоря, фигура бомба", "Делись с другими", "Самая сексуальная", "Горячо", "Шикарно", "Оля, сними его, он тебе не идёт!!!", "Ослепительная красотка", - пишут в комментариях.
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