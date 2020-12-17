"Горячо": Оля Серябкина засветила сочные прелести в слишком откровенном наряде

Оля Серябкина / Instagram

Российская певица Molly побаловала поклонников пикантным фото, на котором засветила соблазнительную фигуру.

Оля Серябкина в Instagram показала сэлфи в развратном купальнике.

"Плавание перед студией", - пишет певица под фото.

На снимке Оля Серябкина позирует перед зеркальной колонной в бассейне, демонстрируя ультра-тонкий и облегающий купальник с очень тонкими бретельками, который удачно облегает все интимные подробности ее аппетитной фигуры.

Серябкина почти без макияжа сосредоточенно позирует, отставив в сторону ножку.

Ольга Серябкина / Instagram

"Честно говоря, фигура бомба", "Делись с другими", "Самая сексуальная", "Горячо", "Шикарно", "Оля, сними его, он тебе не идёт!!!", "Ослепительная красотка", - пишут в комментариях.

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