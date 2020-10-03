"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото

Российская актриса Наталья Рудова поделилась пикантным фото из бассейна, и вызвала у поклонников неоднозначные чувства своей позой.
Актриса Наталья Рудова, которая последнее время заинтересовалась экоактивизмом, показала сексуальное фото во время купания в бассейне, и разволновала поклонников.
Наталья Рудова похвалилась откровенным фото в Instagram
"Всем крутой пятницы. Полнолуние дает жАру..", - пишет она к фото.
На фото Наталья Рудова позирует в крошечном розовом бикини в бассейне, придвинувшись к бортику, и засветив соблазнительные линии стройной фигуры и вызвала бурное обсуждение своей позы в комментариях. Те, кто не обнаружили фотошопа на фото, сразу заговорили о развратности этой позы.
"Цилюлит, фотошопом не весь убран))))", "да я и циликом хороша, зачем мне его убирать)",
"Цилик - Сокращенно целлюлит. Учите Слэнг и Идите на х*р"
"Знатно ноги раздвигаешь, готовит муньку к пятничной жаре", "Офигенная Наталья, а завистницы женского пола пишут гадости,и тихонько рыдают в тряпочку",
"Поза называется "Возьми меня раком"?", "Один прогиб и ты погиб"
Ранее российская актриса Настасья Самбурская выставила грудь напоказ.