"Готовит муньку": Рудова разделась на откровенном фото

Наталья Рудова / Instagram

Актриса Наталья Рудова, которая последнее время заинтересовалась экоактивизмом, показала сексуальное фото во время купания в бассейне, и разволновала поклонников.

Наталья Рудова похвалилась откровенным фото в Instagram

"Всем крутой пятницы. Полнолуние дает жАру..", - пишет она к фото.

На фото Наталья Рудова позирует в крошечном розовом бикини в бассейне, придвинувшись к бортику, и засветив соблазнительные линии стройной фигуры и вызвала бурное обсуждение своей позы в комментариях. Те, кто не обнаружили фотошопа на фото, сразу заговорили о развратности этой позы.

Наталья Рудова / Instagram

"Цилюлит, фотошопом не весь убран))))", "да я и циликом хороша, зачем мне его убирать)",

"Цилик - Сокращенно целлюлит. Учите Слэнг и Идите на х*р"

"Знатно ноги раздвигаешь, готовит муньку к пятничной жаре", "Офигенная Наталья, а завистницы женского пола пишут гадости,и тихонько рыдают в тряпочку",

"Поза называется "Возьми меня раком"?", "Один прогиб и ты погиб"

Ранее российская актриса Настасья Самбурская выставила грудь напоказ.