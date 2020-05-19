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Умер Грегори Бойс - актер Сумерек погиб при странных обстоятельствах

19 мая 2020, 13:16

Американский актер Грегори Бойс умер в 30 лет при странных обстоятельствах у себя дома.

Грегори Бойс умер
Грегори Бойс умер / Instagram

Актер Грегори Бойс умер 13 мая, но об его смерти сообщили только 19 мая. Его нашли мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе вместе со своей 27-летней девушкой Натали Адепожу, сообщает E! News..

По информации издания, их нашел двоюродный брат знаменитости, который заметил, что под домом стоит его авто, хотя Грегори должен был уехать в Лос-Анджелес на съемки и увидеть свою 10-летнюю дочь. Причины внезапных смертей не разглашают.

Многие помнят актера по эпизодической роли в Сумерках, где он сыграл парня, который учился с Беллой, а затем по случайности едва не сбил ее. Тогда Эдвард Каллен оставил вмятины от своей руки в машине.

Грегори Бойс
Грегори Бойс / кадр из Сумерки

Следует отметить, что в день своего 30-летия Грегори Бойс сделал пророческое заявление. Он признался, что сомневался в том, что доживет до такого возраста, ведь за всю свою жизнь сделал немало ошибок.

Известно, что у актера есть 10-летняя дочь Алайя, а у его возлюбленной — маленький сын.

"Мне плохо, больно. Меня будто разорвали на части. Я полностью потеряна. Я всегда писала и звонила тебе, когда случалось что-нибудь, и ты всегда меня успокаивал. Мальчик мой, почему ты оставил меня?", - в ужасе написала мать Бойса в Facebook.

Она написала, что Грегори и Натали вместе планировали свой кулинарный бизнес, и готовились открывать ресторан.

Грегори очень любил Натали и был с ней счастлив - по словам матери они во всех делах справлялись вместе.

Последний раз когда она его видела было 11 мая, когда они отметили День матери.

Грегори Бойс сыграл в 2 фильмах:

  • Сумерки (2008) - Тайлера, однокласника Беллы;
  • Апокалипсис (2018) - ковбоя;

Ранее умер российский блогер Сергей Демехов, создатель мема "Ни х*я не понял, но очень интересно".

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