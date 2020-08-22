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"Груди видно, это пошло": Алина Гросу мокрая и без белья показала себя в прозрачном платье

22 августа 2020, 07:05

Певица Алина Гросу завела сеть провокационными фото, которые сделала на таинственной съемке для проекта, который скоро покажет.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Певица Алина Гросу показала пикантные фото в прозрачном платье, на которых она снималась мокрая в бассейне, и продемонстрировала что позировала без белья.

Алина Гросу без лифчика засветила мокрую грудь.

"У меня сегодня была прекрасная съёмка с отличной командой, в разных, нежных и не очень нежных образах, которую я вскоре выставлю. А это то, что мне сейчас разрешили вам по секрету показать:)", - пишет она.

На фото Алина Гросу в нежного цвета прозрачном платье позирует у бассейна. Видно, что она успела там частично намочится, и в разных ракурсах и позах становится видно, что певица позирует без лифчика под своим нарядом.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

"На Мерелин Монро похожа", "Какая же Вы обворожительная!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Прекрасный образ для написания картины.", "Все огонь", "Потрясающая сессия", "У вас груди видно. Это пошло", - пишут в комментариях.

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