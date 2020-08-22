"Груди видно, это пошло": Алина Гросу мокрая и без белья показала себя в прозрачном платье

Певица Алина Гросу завела сеть провокационными фото, которые сделала на таинственной съемке для проекта, который скоро покажет.
Певица Алина Гросу показала пикантные фото в прозрачном платье, на которых она снималась мокрая в бассейне, и продемонстрировала что позировала без белья.
Алина Гросу без лифчика засветила мокрую грудь.
"У меня сегодня была прекрасная съёмка с отличной командой, в разных, нежных и не очень нежных образах, которую я вскоре выставлю. А это то, что мне сейчас разрешили вам по секрету показать:)", - пишет она.
На фото Алина Гросу в нежного цвета прозрачном платье позирует у бассейна. Видно, что она успела там частично намочится, и в разных ракурсах и позах становится видно, что певица позирует без лифчика под своим нарядом.
"На Мерелин Монро похожа", "Какая же Вы обворожительная!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Прекрасный образ для написания картины.", "Все огонь", "Потрясающая сессия", "У вас груди видно. Это пошло", - пишут в комментариях.
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