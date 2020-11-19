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Группа Cloudless записала трек для шоу Супер Топ-модель по-украиснки

19 ноября 2020, 15:36

Украинская группа Cloudless, которая принимала участи в отборе на Евровидение и записала саундтреки для разных проектов на ТВ, раскрыла новое сотрудничество.

Cloudless - Супер топ-модель по-украински
Cloudless - песня для Супер топ-модель по-украински / Евгений Женников

Группа Cloudless после обновления состава выпускает песню и клип вместе с шоу Супер Топ-модель по-украински и Новым каналом. Музыканты прибыли на съемки шоу, чтобы с девушками сделать новый музыкальный проект.

Свой свежий сингл "Думки" или"Slow" группа Cloudless презентует по-особенному: впервые композиция прозвучит в 6 выпуске шоу Супер Топ-модель по-украински 23 ноября, а 27 ноября, в пятницу, появится на всех стриминговых платформах в двух версиях — украинской и английской.

Это не первое сотрудничество - Cloudless уже записывались для проекта Топ-модель по-украински . В частности, зрители могли слышать "Drown Me Down" (Malyar Remix), вошедший в Топ-100 украинского Shazam.

Музыканты не зря выбрали именно такой способ презентовать новую песню "Думки": им всем очень близок главный месседж проекта Супер Топ-модель по-украински 2020 о социальной ответственности и неравнодушии к актуальным проблемам человечества.

В Супер Топ-модели уже поднимали такие глобальные темы, как пандемия Сovid-19, войны, дискриминация по гендеру, загрязнение воздуха, использование натурального меха, вырубка лесов. Какой теме будет посвящен выпуск, в котором прозвучит новая песня Cloudless, вы узнаете 23 ноября.

Cloudless - Drown Me Down (Malyar Remix) слушать песню:

Участники группы Cloudless накануне премьеры решили поделиться с фанатами своими социальными идеями

  • Основатель Cloudless Антон Панфилов пропагандирует сортировку мусора и опеку над бездомными животными. Артист не покупает кожаную одежду и натуральный мех, а его домашняя любимица Дуся была найдена на улице.
  • Гитарист Cloudless Михаил Шатохин призывает сознательно потреблять все вещи, которые нас окружают: музыкант не только старается не покупать лишней одежды и отдает свою нуждающимся, но и собственноручно мастерит новую гитару из старых инструментов.
  • Неправильный образ жизни и пренебрежительное отношение к здоровью украинцев беспокоит барабанщика Cloudless Александра Ковачева. Он использует свой Инстаграм для того, чтобы показать, как правильно тренироваться и поддерживать тело в тонусе.

Клип на новую песню также будет представлен в двух вариантах. Они появятся на "ютубе" Cloudless одновременно 27 ноября: более целомудренная украинская версия "Думки" и дополненная откровенными кадрами английская Slow.

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