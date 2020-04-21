Go-A сыграют онлайн-концерт на центральном канале

Группа Go-a концерт смотреть онлайн 21-04-2020

Украинская группа Группа Go-a назвала дату и время проведения своего карантинного концерта.

Группа Go-A готовится дать концерт, который покажут каналы UA: Перший в фейсбуке, и украинский фейсбук-канал Евровидение.

"UA: приглашаем на акустический онлайн-концерт. Создадим душевную атмосферу и сыграем наши лучше песни. Присоединяйтесь! Будет уютно", - говорят они.

Концерт пройдет 21 апреля в 21.00, на прямой трансляции на фейсбук-страницах UA: Перший, UA: Культура и Евровидение.

Группа, которая победила на национальном отборе на Евровидение 2020, но не смогла поехать на конкурс из-за коронавируса, познакомит украинцев поближе со своим творчеством.

Что будет на концерте, и какие песни споет Go-A - смотрите и читайте сегодня на прямой трансляции на Главреде.

Go-A смотреть онлайн концерт на карантине 21-04-2020:

Напомним, на спецвыпуске Голос Країни 19 апреля 1+1 показал лучшие выступления на конкурсе за 10 лет.