"Груши выставила": Полина Фаворская разделась для интимного фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая выступает в группе Favlav, показала развратное интимное фото в своем Instagram.

Полина Фаворская сняла в зеркало свою голую грудь.

"Ты ко мне извне. Вся твоя внутри", - пишет Фаворская.

Российская певица Полина Фаворская показала домашнее вечернее фото, которое сделала в зеркало в своей квартире.

Полина позирует топлес в одних только нюдовых трусиках с высокой посадкой, и снимает себя в зеркало так, что видны все достоинства ее обнаженной фигуры - и длинные стройные ножки, соблазнительную фигуру и сексуальную грудь, которую в этот раз она не скрывала. Фаворская приняла такую позу, чтобы на ее фото соски были прикрыты полоской от зеркала.

Тем не менее, поклонники не смогли пойти спокойно мимо такого шикарного фото.

Полина Фаворская / Instagram

"Опять груши тут свои выставила", "Есть неудавшиеся дубли?"

"Вечно голая", "Пирожок такой красивый)",

"Скоро: Полина Фаворская показала свои соски!"

Ранее украинская певица Настя Каменских показала сочные формы на откровенном фото.