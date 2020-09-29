Хайди Клум игриво показала голую грудь

Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель Хайди Клум, которая недавно голышом снялась с собакой, поделилась новыми откровенными фото сделанными в ванной.

Голая Хайди Клум показала фото в ванной в своем Instagram и извинилась.

"Спасибо, София Вергара, за эту красивую бутылку красного вина. Она, конечно же, пригодилась вчера вечером. Извините, в ванне не осталось пузырей", - призналась модель.

На фото, которые опубликовала Хайди Клум, она возлежит в своей ванной совершенно голая, зато с мужем, бутылочкой красного вина, розами, свечами и почти пустым огромным бокалом вина на 0,7 л.

На втором фото Хайди Клум крупным планом в ванной демонстрирует голую грудь, которую от штрафа в Instagram спасает только то, что соски Хайди оставила под водой.

Хайди Клум / Instagram

Хайди Клум / Instagram

Хайди Клум отметила Софию Вергару, однако, комментарии к фото выключила, а то мало ли каких предложений ей могут написать восторженные поклонники.

За 2 часа фото уже набрало 32 тысячи лайков и они продолжают возрастать.

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