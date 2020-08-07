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Хейли Бибер засветила грудь на фото без лифчика

7 августа 2020, 00:55

Американская модель, жена исполнителя Джастина Бибера Хейли показала сочные формы на обложке знаменитого глянца,

Хейли Болдуин
Хейли Бибер / Instagram

Модель Хейли Бибер снялась в объективе Зои Гроссман для индийского Vogue

Откровенное фото Хайли Бибер в Vogue показала сама фотограф.

"Это была первая съемка, которую я сделала после карантина (с крошечной командой из 7 человек), и я не могла найти лучшего человека, с которым можно вернуться к рабочим будням, чем моя Хейли Бибер. Когда кто-то спрашивает меня, с кем мне больше всего нравится работать, я всегда отвечаю "Хейли Бибер", - она добрая, веселая, вдумчивая, умная, творческая, склонная к сотрудничеству, чуткая - она дает мне время найти снимок и поэкспериментировать, а мы - нет, не боимся пробовать что-то вместе, мы можем серьезно относиться к своей работе, И мы весело проводим время, выполняя ее, она держит свое слово, она верна, список можно продолжать и продолжать :)", - рассказала фотограф.

На фото Хейли Бибер позирует с взъерошенными волосами в синих расстегнутых джинсах и одном только черном пиджаке - без футболки или лифчика. Фотограф сделала так, чтобы не было видно ее сочную грудь, но она все равно, на грани дозволенного выглядывает из-за жакета. Поклонники все равно забросали снимок комплиментами и комментариями.

Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram

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Хейли Болдуин новости шоу бизнеса
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