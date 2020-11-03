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Хейли Болдуин без лифчика светонула телом на пикантном фото

3 ноября 2020, 01:42

Американская супермодель жена Джастина Бибера Хейли Болдуин разделась для известного глянца

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

Американская супермодель Хейли Болдуин, которая сменила фамилию на Бибер после свадьбы с Джастином бибером, показала горячие формы на обложке календаря журнала V Magazine за ноябрь.

Журнал опубликовал фото ноябрьского календаря с полуголой Хейли на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать в ноябрь! В этом поворотном месяце будет наша ноябрьская муза Хейли Бибер из нашего ежегодного календаря V, представленного Guess! Не забывайте - до дня выборов осталось два дня! Выходи и ГОЛОСУЙ!", - говорится в подписи к фото.

На снимке Хейли Бибер позирует без лифчика, повернувшись вполоборота к зрителю в черных облегающих трусиках и белой футболке, которую она подняла сзади так, чтобы она натянулась на упругой груди.

Хейли похвасталась идеальной фигурой и аппетитной попкой на страницах глянца.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

"Прекрасная", "Убийственно", "ангел", - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, что 4 ноября в США проходят выборы президента, и все звезды особо тщательно обращают внимание американцев на это, призывая приходить на выборы и проголосовать.

Ранее украинская певица Тина Кароль разделась для страниц знаменитого глянца в Нью-Йорке.

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