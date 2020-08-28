Холли Берри топлес засветила сочные формы

Американская актриса Холли Берри продемонстрировала пикантное фото, для которого сняла с себя лифчик.
Знаменитая актриса Холли Берри, которая играла в Людях Икс, Джон Уик, Женщина-кошка, Пароль Рыба-молот и других, поделилась результатами своих занятий с тренером на пикантном фото.
Холли Берри в Instagram показала грудь топлес.
"Любить себя - не значит быть эгоисткой", - написала она.
На фото Холли Берри позирует топлес сидя в позе лотоса в белых штанах кимоно, демонстрируя сочные формы, которые она прикрыла руками.
Актриса последнее время постоянно демонстрирует регулярные занятие со своим тренером, и теперь похвалилась идеальными формами и соблазнительной грудью.
Напомним, что Холли Берри 14 августа отметила 64 года, но выглядит потрясающе.
За ночь после публикации фото, оно набрало 232 тысячи лайков и тысячи комментариев.
Ранее звезда сериала Новенька топлес свела с ума откровенным фото.