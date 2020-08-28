Холли Берри топлес засветила сочные формы

Холли Берри / Instagram

Знаменитая актриса Холли Берри, которая играла в Людях Икс, Джон Уик, Женщина-кошка, Пароль Рыба-молот и других, поделилась результатами своих занятий с тренером на пикантном фото.

Холли Берри в Instagram показала грудь топлес.

"Любить себя - не значит быть эгоисткой", - написала она.

На фото Холли Берри позирует топлес сидя в позе лотоса в белых штанах кимоно, демонстрируя сочные формы, которые она прикрыла руками.

Актриса последнее время постоянно демонстрирует регулярные занятие со своим тренером, и теперь похвалилась идеальными формами и соблазнительной грудью.

Холли Берри / Instagram

Напомним, что Холли Берри 14 августа отметила 64 года, но выглядит потрясающе.

За ночь после публикации фото, оно набрало 232 тысячи лайков и тысячи комментариев.

Ранее звезда сериала Новенька топлес свела с ума откровенным фото.