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Холли Берри топлес засветила сочные формы

28 августа 2020, 11:23

Американская актриса Холли Берри продемонстрировала пикантное фото, для которого сняла с себя лифчик.

Холли Берри
Холли Берри / Instagram

Знаменитая актриса Холли Берри, которая играла в Людях Икс, Джон Уик, Женщина-кошка, Пароль Рыба-молот и других, поделилась результатами своих занятий с тренером на пикантном фото.

Холли Берри в Instagram показала грудь топлес.

"Любить себя - не значит быть эгоисткой", - написала она.

На фото Холли Берри позирует топлес сидя в позе лотоса в белых штанах кимоно, демонстрируя сочные формы, которые она прикрыла руками.

Актриса последнее время постоянно демонстрирует регулярные занятие со своим тренером, и теперь похвалилась идеальными формами и соблазнительной грудью.

Холли Берри
Холли Берри / Instagram

Напомним, что Холли Берри 14 августа отметила 64 года, но выглядит потрясающе.

За ночь после публикации фото, оно набрало 232 тысячи лайков и тысячи комментариев.

Ранее звезда сериала Новенька топлес свела с ума откровенным фото.

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