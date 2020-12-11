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Холостячка 2020 топлес показала формы на пикантных кадрах

11 декабря 2020, 00:53

Участница шоу Холостяк 2020 с пилотом Максимом Дана Оханская побаловала поклонников пикантным контентом.

Дана Оханская
Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Поэтесса, модель и блогер Дана Оханская, которая прошла в финал шоу Холостяк 2020, достаточно откровенно ведет свой блог, и иногда может продемонстрировать всю свою красоту на откровенных фото.

Дана показала новое видео, записанное во время очередной фотосессии, для которой она позировала топлес и в шикарном модном наряде.

"Оставлю эти видео бэкстейджа тут. Фото - скоро будут...", - пишет Дана в Instagram.

На видео она показала, как позировала в нескольких нарядах в откровенной фотосессии. На первом ролике холостячка засветила грудь, пока позировала в белых брюках, босиком в черных длинных перчатках и коричневом жакете. В один момент она сняла все, оставив только брюки.

На другом ролике Дана в изумрудном платье-миди с нескромным разрезом продемонстрировала стройную фигурку и длинные сексуальные ножки.

Дана Оханская
Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/
Дана Оханская
Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

"Дана ,я не знаю чому та ти тут мені схожа на Джулію Робертс,коли вона грала в " Красуня", "Очень красиво", "Ох, как эе это прекрасно", "Всім кому фото в піджаку "вульгарно" треба подарувати по футболочці з позами із вашої серії "кохайтеся", хай носять не стІсняються", "Очень сексуально", "Вы очень красивы...каждое ваше движение очень красивое и органичное...видно, что вы в свою работу выкладываете свою душу и она приносить вам колосальное удовольствие)", - пишут ей в комментариях.

Ранее 22-летняя россиянка Алеся Кафельникова снялась топлес для известного глянца.

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