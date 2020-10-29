Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной

Ксения Мишина показала откровенное фото / Instagram

Победительница Танцев со звездами, актриса ​Ксения Мишина показала своим поклонникам, как она отдыхает после трудного съемочного дня.

В Instagram Холостячка опубликовала фото, сделанное в ванной комнате, прокомментировав его так: "Ура! Этот съемочный день закончен, значит, время сделать домашнее spa". При этом свое сексуальное тело актриса прикрыла надписью.

Накануне Мишина резко высказалась о претендентах на свое сердце в шоу Холостячка.

"На протяжении знакомств, меня обуревали разные чувства, но что с уверенностью могу сказать, я не сомневалась. Почему-то, несмотря на все неестественные условия, камеры и такое количество мужчин, моя интуиция так усилилась! Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям, как детектор, считывала неестественность или, наоборот, истинное волнение!", - сказала Мишина.

А вот фанаты звезды высказали свое мнение о парнях. Примечательно, что большинство посчитали, что среди них нет достойного претендента на сердце Мишиной.

Ранее Главред писал, что Ксения Мишина призналась, как ее сын отнесся к участию в Холостячке. По словам актрисы, ее сын всегда смотрит фильмы, сериалы, программы в которых она снимается. Также, Ксения признается, что ей еще не приходилось объяснять сыну сцен, где она целуется с коллегой.