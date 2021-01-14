Холостячка обольстительно разделась на развратном фото

Финалистка шоу Холостяк 2020, холостячка Дана Оханская, которая так полюбилась за жизненную позицию, продемонстрировала свои аппетиные формы.
Дана Оханская, которая очаровала Холостяка в 10 сезоне, показала свои прелести на откровенных фото.
В Instagram появились горячие фото Даны Оханской, которые сделала для нее фотограф Эвелина Зидинова. На них Дана в прозрачном белье засветила свою сочную грудь, и показала сексуальный плоский животик. Она продемонстрировала во всей красе длинные ноги и распаляющие бедра, не скрытые одеждой или бельем.
"Здесь должно было быть фото в купальнике... Да, на берегу Индийского океана на Мальдивах. Зато лежу без обоняния, с головной болью, жду выздоровления от коронавируса и пересматриваю фотосессию. Нашла альтернативу фото в купальнике. Всем желаю не болеть !!!", - пишет девушка.
- "Розкішна фігура",
- "Огнище",
- "Дана, выздоравливай!!! А фото просто огонь",
- "Выздоравливай, цветочек",
- "Безмежно гарна",
Ранее Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье.
Автор: Александр Галаджий