Холостячка обольстительно разделась на развратном фото

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Дана Оханская, которая очаровала Холостяка в 10 сезоне, показала свои прелести на откровенных фото.

В Instagram появились горячие фото Даны Оханской, которые сделала для нее фотограф Эвелина Зидинова. На них Дана в прозрачном белье засветила свою сочную грудь, и показала сексуальный плоский животик. Она продемонстрировала во всей красе длинные ноги и распаляющие бедра, не скрытые одеждой или бельем.

"Здесь должно было быть фото в купальнике... Да, на берегу Индийского океана на Мальдивах. Зато лежу без обоняния, с головной болью, жду выздоровления от коронавируса и пересматриваю фотосессию. Нашла альтернативу фото в купальнике. Всем желаю не болеть !!!", - пишет девушка.

Дана Оханская / Instagram

Дана Оханская / Instagram

"Розкішна фігура",

"Огнище",

"Дана, выздоравливай!!! А фото просто огонь",

"Выздоравливай, цветочек",

"Безмежно гарна",

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