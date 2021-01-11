Холостячка заболела коронавирусом после празднования дня рождения

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Финалистка шоу Холостяк 2020 на СТБ Дана Оханская, которая общается с участниками 1 сезона Холостячки, призналась, что заболела коронавирусом.

Дана Оханская, которая недавно съездила в Буковель покататься на лыжах и отметить день рождения, рассказала, что она где-то заразилась коронавирусом и подробно описала свое самочувствие.

Девушка болеет легкой формой коронавируса, которая ощущается как простуда, тем не менее, девушке пришлось отменить поездку на Мальдивы.

"COVID-19 detected. Такие новости. Ощущение - простудные. Насморк, немного повышенная температура. Состояние - так себе, не приятное. Но если бы не надо было завтра лететь за границу, тест вряд ли бы сдавала. Поскольку трижды ранее была в зоне риска (очень тесно общалась с теми, у кого день после был диагностирован вирус) и не заболела, то и на этот раз надеялась, что "не возьмет". Но не сложилось, как ожидалось. И сложилось крайне "своевременно". Поэтому моя поездочка на Мальдивы - отменяется (хорошо, что страховка вернет хотя бы часть расходов на тур)", - пишет она.

Дана призналась, что после того, как вылечится от коронавируса, рассчитывает все равно поехать в "теплые края" в отпуск. Фото, которые она показала, сделаны в Буковеле во время празднования ее дня рождения.

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

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