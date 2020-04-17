Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса

Холостяк 10 сезон 7 выпуск 17-04-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. Седьмой выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 17 апреля в 19:00. На седьмой неделе Макс принимает беспрецедентное решение - по возвращению из Таиланда, он решает переехать к своим девушкам. Кроме того, свидания на этой неделе планирует не Макс, а его партнерши - так он решил воплотить идеальное свидание по их мнению. Хоть Холостяк проведет 4 свидания, в 7 выпуске от 17.04.2020 шоу покинут несколько человек - и в этот раз досрочно.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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По возвращении в Киев, Макс принял решение - впервые в истории шоу - неделю пожить с участницами, чтобы лучше их узнать.

"Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое – провести больше времени с ними в быту. Думаю, тяжело будет притворяться 24/7", - прокомментировал Максим свое решение организаторам шоу.Читайте такжеХолостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 10-04-2020

Макс решает устроить тематическую вечеринку, и просит Дану с Алиной нарядить всех остальных участниц. Девушки предстанут перед гостями в ярких и сексуальных нарядах: секси-кошки, соблазнительного ангела и страстной монашки. Но вместо веселой вечеринки участниц ждет допрос с пристрастием. Зато в магазин за покупками Макс решил взять других девушек. А дома их всех ждало большое разочарование - Холостяк пожелал, чтобы готовкой занялись все 8 оставшихся девушек. На банкете же они поиграли в игру - Макс хотел узнать, чем девушки занялись бы на первом свидании, чтобы оно было идеальным.

Девушки ограничились скромными запросами - кино, спорт, пробежка, но были и желания провести время перед сном. Поэтому, соответственно Макс распределил свидания.

Оле, Даше и Вике Макс предложил провести вечер в кинозале. Все девушки были разочарованы, так как каждая расчитывала Читайте такжеХолостяк 10 сезон: Список участниц и их биографиипровести время наедине. Даша, и вовсе чувствовала себя третьей лишней.

Аня хотела провести время с Максом за чтением перед сном, и Макс позволил ее желанию сбыться, но соперничество дало о себе знать, и провести время вдвоем им не удалось.

"Почитать нам особо не удалось", – отметит Макс.

А на утро Макс решил исполнить желание Алины, и устроить пробежку. Но у девушки были свои планы на эту пробежку и Макса, чем она довела до бешенства Вику.

"Наглость – второе счастье. По культуре у нее полный ноль", – отметит Вика.

Холостяк 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 17-04-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.