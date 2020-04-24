Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020

Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. Седьмой выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 17 апреля в 19:00. На восьмой неделе Макс отправляется на 4 свидания с разными девушками, причем 2 девушки планировали сами. До этого он просто дал им денег на организацию, и каждой свою привилегию. Но одна из них необычно удивила Макса. На церемонии роз 8 выпуска 24-04-2020 развернется необычайное шоу из-за желания девушек понравиться Максу.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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В конце 7 недели Макс дал Кристине и Насте по 25 тысяч гривен на организацию свидания.

"Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше", – прокомментирует решение Холостяк.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса

Кристина удивила Макса тем, что пригласила к себе домой. На камеру она сказала, что у нее подозрение, что Макс изначально неправильно ее понял.

Макс впервые приглашает Алину на индивидуальное свидание, и Холостяк решил устроить для нее неожиданный праздник.

Сплошным праздником окажется для Алины весь день, проведенный с Холостяком. Пара перенесется в новогоднюю ночь, где каждый сможет загадать заветное желание. Девушка признается, что Макс стал для нее близким и она уже испытывает к нему чувства. Он даже проговорит фразу о том, что не хочет больше отпускать девушку.

Зато Настя использует все 25 тысяч, и даже поведет Макса к знаменитому экстрасенсу - Хаялу Алекперову, чтобы узнать, есть ли у нее с Холостяком будущее. Но ответ экстрасенса не обнадежит Настю.

"На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет. Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно", – скажет Настя.

Приглашение на индивидуальную встречу получит Дана - Макс приготовил для нее сюрприз. Пройдет оно под звездами в уединенной и романтической атмосфере. Во время беседы Дана решит полностью раскрыться перед Максом и расскажет ему об участии в другом реалити об отношениях. Об этом на Церемонии Роз говорила ему Аня в конце 7 недели. И не будет ли озвученная правда поводом попрощаться?

Холостяк 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн видео 24-04-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.