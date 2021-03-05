Холостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск: первое знакомство с участницами

Холостяк 2021 выпуск 1 - 05-03-2021 / СТБ

Премьера 11 сезона шоу Холостяк на СТБ состоялась 5 марта в 19-00. Традиционно первый выпуск шоу проходит в виде вечеринки, на которой Холостяк встречает дам, потом общается с ними. Уже в первом выпуске главный герой вынужден будет попрощаться с участницой или несколькими.

Главный герой шоу - Михаил Заливако, владелец немалой компании, который обожает спорт и котиков. найти ему любовь поможет бессменный ведущий Григорий Решетник.

Еще до выхода шоу СТБ "засветил" некоторых участниц, в том числе бывшую жену Андрея Богдана, которые будут бороться за сердце Михаила.

Холостяк 2021 - участницы

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – Анна.

Опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочки – Алла.

Анна, которая учится в Бостонском колледже, который стал номером 1 по версии Financial Times;

На встрече Михаил будет раздавать розы сразу по ходу знакомства с девушками, и одной участнице удастся получить цветок спустя минуту общения с Михаилом.

Кроме того, Холостяк придумал "Правду или действие" для своих девушек. Сразу после прихода участниц, девушкам нужно будет выбрать одно качество, которое наибольше ее описывает: "честная", "умная", "красивая", "авантюрная"... таблички уже будут разложены на местах.Читайте такжеХолостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины

Также Михалил решил "сломать" Холостяка, и начал менять правила. Как отметил Григорий Решетник, абсолютно "эффектно и филигранно", как будто так и надо.

Холостяк 11 сезон 1 выпуск смотреть 05-03-2021: промо

Все новые выпуски шоу Холостяк 2021 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.