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Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом

12 марта 2021, 19:05

Премьера второго выпуска шоу Холостяк 2021 в Украине прошла 12 марта. Холостяк Михаил Заливако продолжает удивлять зрителей и участниц своими провокативными решениями.

Холостяк 2021 выпуск 2 - 12-03-2021
Холостяк 2021 выпуск 2 - 12-03-2021 / СТБ

Премьера второй серии 11 сезона шоу Холостяк на СТБ вышла 12 марта в 19-00. В отличии от первого выпуска, во втором показывают события первой недели после вечеринки-знакомства.

Холостяк 2021 Михаил Заливако не стал тянуть время, и устроил сразу несколько свиданий, как индивидуальных, так и групповых. Мужчина решил пообщаться ближе с девушками, которые его заинтересовали на вечеринке.

В первом выпуске, Юля "Зайка" произвела фурор своим таинственным нарядом, который сняла для Михаила во время общения тет-а-тет. Холостяк решил провести с ней индивидуальное свидание, чтобы поближе узнать девушку.

Групповое свидание с Валей, Еленой, Настей и Алисой

Михаил решил провести время сразу с несколькими девушками, и что бы они не скучали, он пригласил их на экскурсию по Киеву на автобусе, на котором были только они пятеро... и съемочная группа. После того, как ребята оценили красоту столицы Украины, Михаил пригласил своих гостей на ужин, и совместил приятное с полезным, устроим им тет-а-тет.Читайте такжеХолостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск - первое знакомство с участницами

У Михаила было что обсудить девушками - дерзкое поведение Вали на первой вечеринке, истинные мотивы участия Елены в проекте Холостяк 11, частично на основании наблюдений, а частично благодаря информации о ее жизни.

Самым откровенным был разговор с Настей, так как в этом случае девушка решила, что должна быть искренней о своем прошлом. Настя призналась Заливако, что четыре года работала порноактрисой.

Кроме того, девушки узнали, что в 11 сезоне Холостяка существует не один дом, а два, и решают пойти проверить, кто там живет.

В этот раз, в отличии от первого выпуска, Михаил принял решение попрощаться с участницами Холостяка. Но кто именно не подходит ему, до последнего держалось в секрете.

Индивидуальное свидание с Настей

Михаил пригласил "Зайку" на необычную прогулку - он повел девушку на шоппинг, где они выбирали ей платье. Отметим, что похожий выбор сделал участник Холостячки Леша Тригубенко, когда повел Ксению Мишину по магазинам в самом конце Холостячки.

Михаил же придумал целую программу развлечений с Настей. Кроме того, что провел с ней разговор во время прогулки, он узнал о вкусах девушки в одежде, а после выбора наряда пригласил на мастер-класс по изготовлению колец, где они сами создали друг другу настоящие металлические кольца.

Но что именно эта встреча значила для Михаила, он показал только на церемонии роз.

Холостяк 11 сезон 2 выпуск смотреть 12-03-2021: анонс эпизода

Все новые выпуски шоу Холостяк 2021 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

СТБ новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон онлайн
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