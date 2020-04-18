УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Холостяк 10 сезон 7 выпуск 17-04-2020 - кто ушел

18 апреля 2020, 10:00

Седьмой выпуск 10 сезона Холостяка прошел 17 апреля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участниц, кого выбрал Холостяк - читай на Главреде.

Холостяк 2020 7 выпуск - кто ушел
Холостяк 2020 7 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в седьмом выпуске 20 марта провел сразу три свидания за неделю, но и выгнал одну девушку прямо во время недели. Церемонию роз Макс решил устроить сразу после вечеринки, и на 7 девушек принес 4 розы.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостяка в седьмом выпуске Холостяк 2020 - читай на Главреде.

Макс позвал сразу троих девушек на свидание в кино. Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна. Холостяк предложил поговорить, однако тет-а-тет не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обид.

"Мне было что ему сказать. Но я просто забила и собирала этот комочек злости в себе дальше. Да, я несколько дней с этим живу", – сказала Оля. Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса

Оказывается, между ними проскочил момент, из-за которого она к нему просто охладела.

"Я удивлен. Потому что на данном этапе не видел особо чувств с твоей стороны. Мне кажется, значит, нет смысла продолжения этих отношений. Я хочу запомнить все хорошее и поставить точку", — заключил Макс. 

Холостяк 2020 участницы - Оля
Холостяк 2020 участницы - Оля / СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Рыбы

Город: Дружковка, Донецкая обл.

Семья: мама, Олеся Анатольевна, занимается продажами, помогает Оле в небольшом бизнесе. У отца, Сергея Васильевича, свой бизнес. Есть сестры и брат: Ирина, Дарья, Василий. Младшие – учатся, старшая сестра проживает в другой стране.

Образование: КНЕУ имени Вадима Гетмана (экономист).

Чем занимается: работает в Верховной Раде Украины (помощник народного депутата).

Хобби: есть свое дело. Как говорит Оля, выращивает и продает "огород на подоконнике". Посещает спортзал.

Цель в жизни: в данный момент – реализовать все свои идеи. Поехать в кругосветное путешествие. Цель – прожить жизнь так, чтобы дети гордились. При этом быть обеспеченной и старость встретить где-то на островах.

Идеал мужчины: решительный и с хорошим чувством юмора.

На вечеринку в конце недели Макс позвал друзей и родственников участниц. Алина перевоплотилась в Роклосану, Аня – в монашку, Вика – в Мальвину, а Даша – в девушку-кошку.  Читайте такжеХолостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии

Со своей стороны Макс пригласил друга, который дал пару советов перед уходом. На церемонии Макс сделал свой выбор, который дался непросто участнице, покинувшей проект. Розу не получила яркая и задорная Аня. Однако вся драма на этом только началась. Уже возле машины у девушки случилась настоящая истерика.

"Я хочу тебе кое-что сказать. В тот момент, когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе искренне относится, честен и правдив к тебе, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая — девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья — прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?"– обратилась Аня к Холостяку.

Холостяк 2020 участницы - Аня
Холостяк 2020 участницы - Аня / СТБ

Возраст: 26

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Семья: Родители — Алла Николаевна и Владимир Анатольевич – работают менеджерами.

Очень близка со своими родителями. Они – самые близкие друзья Ани.

Образование: КНУ имени Тараса Шевченко (юриспруденция).

Чем занимается: юрист.

Хобби: музыка, плавание.

Цель в жизни: счастливая крепкая семья.

Идеал мужчины: умный, заботливый, вежливый, преданный, ответственный, искренний, внимательный молодой человек с хорошим чувством юмора.

Холостяк 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 17-04-2020 кто ушел:

Все новые выпуски Холостяка смотрите онлайн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Глаареде.

Холостяк 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса СТБ стб онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Холостяк 10 сезон 7 выпуск 17-04-2020 - кто ушел». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:44
Минус один симптом: медики назвали ложный признак коронавируса
10:33
Схождение Благодатного огня 2020: онлайн видеотрансляция из Иерусалима Видео
10:10
Книжная полка: "Стонет сизый голубочек": рецензия на комикс Голуб Геннадій
10:06
Из-за коронавируса путинская система впала в ступор мнение
10:00
Холостяк 10 сезон 7 выпуск 17-04-2020 - кто ушел Видео
09:56
Загрязнение воздуха в Украине: официальная статистика сильно занижена - ученый
09:34
В Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 5 тысяч: свежая статистика Видео
09:18
Когда ждать пика заболеваний COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз
09:10
Карантин в Украине будет продлен: СМИ назвали новые сроки Видео
08:49
Это похлеще коронавируса: как Украина превращается в пустыню мнение
08:37
В коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусолог Видео
08:01
Огонь уничтожил десятки домов под Житомиром, людей эвакуировали Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 18 апреля Видео
07:05
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
07:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 апреля: любовный шанс и деловой успех Видео
06:53
Пылевые бури - только начало: почему Украине грозит катастрофа мнение
06:30
Коронавирус будет терзать человечество не один год: опубликован шокирующий прогноз
06:08
Пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
05:40
"Конец света": оставит ли коронавирус Украину без электричества
05:06
Убьет за 15 минут: названа смертельная для COVID-19 температура
04:33
З Пасхою 2020 – привітання та красиві листівки на Великдень Видео
04:01
Биолог рассказала, как сделать медицинскую маску из шейного платка
03:15
Девственница поневоле: женщина на много лет лишилась секса из-за болезни
02:28
Возвращение к истокам: в сеть утекли чертежи смартфона iPhone 12 от Apple
01:46
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
01:13
Заточить кинжал страсти: диетолог рассказал, что нужно есть для хорошей потенции Видео
01:00
"Очень быстро развивается": спасатели объяснили, почему не могут побороть пожар в Чернобыле Видео
00:44
В Украине предлагают перенести поминальные дни на июнь: названа дата Видео
00:37
Как загорать во время пандемии: найден безопасный способ
00:12
С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки
17 апреля, пятница
23:58
Зеленский озвучил план возвращения Донбасса
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
23:39
В Украине стремительно подорожает популярный овощ Видео
23:16
Кличко отстранил своего зама Паровозника за подозрение в получении взятки
22:55
Евросооз из-за коронавируса вводит новые правила въезда - что изменится
22:52
Зеленский оценил стремительное падение рейтинга
22:18
14 тысяч гривен: в Госказначействе похвастались конфискациями у коррупционеров
22:17
"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантина
21:40
Сексуальная порноактриса засветила шикарное тело в откровенном белье Фото
21:39
Когда в Украине запустят общественный транспорт - названы сроки
21:28
Самый вкусный кулич краффин, рецепт Фото Видео
21:13
"Кровь в горле": киевлянка шокировала новым осложнением коронавируса
20:53
Командующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус Видео
20:49
"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО
20:44
Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg Видео
20:20
Украинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу Видео
20:18
"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирус Видео
19:51
Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США
19:50
Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото Фото
19:30
"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять