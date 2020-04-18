Холостяк 10 сезон 7 выпуск 17-04-2020 - кто ушел

Холостяк 2020 7 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в седьмом выпуске 20 марта провел сразу три свидания за неделю, но и выгнал одну девушку прямо во время недели. Церемонию роз Макс решил устроить сразу после вечеринки, и на 7 девушек принес 4 розы.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостяка в седьмом выпуске Холостяк 2020 - читай на Главреде.

Макс позвал сразу троих девушек на свидание в кино. Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна. Холостяк предложил поговорить, однако тет-а-тет не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обид.

"Мне было что ему сказать. Но я просто забила и собирала этот комочек злости в себе дальше. Да, я несколько дней с этим живу", – сказала Оля. Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса

Оказывается, между ними проскочил момент, из-за которого она к нему просто охладела.

"Я удивлен. Потому что на данном этапе не видел особо чувств с твоей стороны. Мне кажется, значит, нет смысла продолжения этих отношений. Я хочу запомнить все хорошее и поставить точку", — заключил Макс.

Холостяк 2020 участницы - Оля / СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Рыбы

Город: Дружковка, Донецкая обл.

Семья: мама, Олеся Анатольевна, занимается продажами, помогает Оле в небольшом бизнесе. У отца, Сергея Васильевича, свой бизнес. Есть сестры и брат: Ирина, Дарья, Василий. Младшие – учатся, старшая сестра проживает в другой стране.

Образование: КНЕУ имени Вадима Гетмана (экономист).

Чем занимается: работает в Верховной Раде Украины (помощник народного депутата).

Хобби: есть свое дело. Как говорит Оля, выращивает и продает "огород на подоконнике". Посещает спортзал.

Цель в жизни: в данный момент – реализовать все свои идеи. Поехать в кругосветное путешествие. Цель – прожить жизнь так, чтобы дети гордились. При этом быть обеспеченной и старость встретить где-то на островах.

Идеал мужчины: решительный и с хорошим чувством юмора.

На вечеринку в конце недели Макс позвал друзей и родственников участниц. Алина перевоплотилась в Роклосану, Аня – в монашку, Вика – в Мальвину, а Даша – в девушку-кошку. Читайте такжеХолостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии

Со своей стороны Макс пригласил друга, который дал пару советов перед уходом. На церемонии Макс сделал свой выбор, который дался непросто участнице, покинувшей проект. Розу не получила яркая и задорная Аня. Однако вся драма на этом только началась. Уже возле машины у девушки случилась настоящая истерика.

"Я хочу тебе кое-что сказать. В тот момент, когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе искренне относится, честен и правдив к тебе, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая — девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья — прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?"– обратилась Аня к Холостяку.

Холостяк 2020 участницы - Аня / СТБ

Возраст: 26

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Семья: Родители — Алла Николаевна и Владимир Анатольевич – работают менеджерами.

Очень близка со своими родителями. Они – самые близкие друзья Ани.

Образование: КНУ имени Тараса Шевченко (юриспруденция).

Чем занимается: юрист.

Хобби: музыка, плавание.

Цель в жизни: счастливая крепкая семья.

Идеал мужчины: умный, заботливый, вежливый, преданный, ответственный, искренний, внимательный молодой человек с хорошим чувством юмора.

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