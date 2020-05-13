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"Упс, грех не посмотреть": Даша с Холостяка обнажила ягодицы

13 мая 2020, 12:57

Участница шоу Холостяк 2020 Даша во время фотосессии в вечерних платьях бесстыже продемонстрировала оголенные ягодицы.

Холостяк 2020 - Даша
Холостяк 2020 - Даша / Instagram

Одна из почти финалисток шоу Холостяк 2020 Даша на церемонии роз похвасталась упругими ягодицами в шикарном вечернем наряде.

Даша подготовила не только отличный макияж, но и не в меру развратное платье, которое она легким движением руки подняла так, что всем на обозрение была показана ее попа.

Наряд Даши состоял из вызывающего черного корсета-боди, платья в виде шлейфа накинутого по диагонали и золотого пояса, который это платье держал. Не удивительно, что приподняв шлейф, Даша продемонстрировала все, что не скрыл ее корсет.

На шоу Холостяк Даша проявила себя как самая сексуальная участница. А Макс несколько раз проявил к ней незавидный интерес, доводя до истерики тем, что не вручал розу на церемонии, Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 08-05-2020 - Макс и мамыа доставал ее из бассейна во время купания (как последнее желание Даши), или вручая приглашение в Египет уже в самой машине - а там проводя интимное свидание.

Среди аксессуаров Даша выбрала золотой чокер и серьги. Волосы участница самого романтического шоу страны собрала в высокую прическу сзади, оставив лишь несколько тонких локонов, которые спадали на лицо и добавляли образу особой нежности. На лице она сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.

  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна
  • Холостяк 2020 - полуголая Даша Instagram Алина Спроможна

"Должна признаться я даже мужу пошла показала это фото. На такую красивую попу грех всей семьей не посмотреть, ну и вы полностью конечно тоже очень красивая! Думаю все ваши мучения в гимнастике зря не прошли, фигура", "Первое фото бомба", "Вау", "Упс", "Красуня", "Божееечки але ти шикарна ", - пишут в комментариях.

Напомним, в последнем выпуске шоу Холостяк покинула Кристина - девушка-аниматор родом из Донецкой области.

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