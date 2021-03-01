Холостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины

Михаил Заливако / СТБ

Новый сезон шоу Холостяк в Украине выходит 5 марта на СТБ. Это значит, что все основные съемки завершены и Михаил Заливакj сделал свой выбор. Однако его зрители узнают только в финале.

Однако, организаторы решили побаловать фантазию зрителей, и опубликовали экспресс-интервью с Холостяком, в котором он рассказал о своей идеальной женщине.

"Мой идеал девушки - это ...Есть такое классное понятие рersonality. Личность! Она может быть в чем-то уникальна, так как всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, и потому, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз - обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции", - говорит он.Читайте такжеХолостяк 2021 - дата выхода и биография главного героя

Михаил признался, что Холостяк раньше не смотрел, только первую серию 10-го сезона, когда главным героем был Макс Михайлюк. Из-за нехватки времени больше не видел, но имеет представление о проекте.

Однако, Михаил отметил, что не составляет для себя "критерии" для выбора девушки на шоу.

"У меня нет конкретного понятия "критерии". Я если почувствую человека, то ее и выберу. Трафарета у меня нет, согласно которому я буду выбирать себе женщину", - говорит он.

Но не исключает, что найдет на шоу настоящую любовь.

"Встретить любовь на проект Холостяк реально, потому что... Здесь большое количество девушек. Они все разные, у каждого свой психотип. Поэтому вполне реально встретить ту, с которой можно построить отношения", - уверен Холостяк 2021.