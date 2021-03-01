Холостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины

Главный Холостяк 2021 года Михаил Заливако раскрыл свои предпочтения в женщинах.
Новый сезон шоу Холостяк в Украине выходит 5 марта на СТБ. Это значит, что все основные съемки завершены и Михаил Заливакj сделал свой выбор. Однако его зрители узнают только в финале.
Однако, организаторы решили побаловать фантазию зрителей, и опубликовали экспресс-интервью с Холостяком, в котором он рассказал о своей идеальной женщине.
"Мой идеал девушки - это ...Есть такое классное понятие рersonality. Личность! Она может быть в чем-то уникальна, так как всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, и потому, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз - обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции", - говорит он.Читайте такжеХолостяк 2021 - дата выхода и биография главного героя
Михаил признался, что Холостяк раньше не смотрел, только первую серию 10-го сезона, когда главным героем был Макс Михайлюк. Из-за нехватки времени больше не видел, но имеет представление о проекте.
Однако, Михаил отметил, что не составляет для себя "критерии" для выбора девушки на шоу.
"У меня нет конкретного понятия "критерии". Я если почувствую человека, то ее и выберу. Трафарета у меня нет, согласно которому я буду выбирать себе женщину", - говорит он.
Но не исключает, что найдет на шоу настоящую любовь.
"Встретить любовь на проект Холостяк реально, потому что... Здесь большое количество девушек. Они все разные, у каждого свой психотип. Поэтому вполне реально встретить ту, с которой можно построить отношения", - уверен Холостяк 2021.
- Напомним, что 11 сезон проекта Холостяк выходят 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ. Смотреть онлайн повторы шоу можно будет на ютуб канала и на Телепортале.
- Как ранее сообщал Главред, завоевывать любовь Михаила Заливако пришла бывшая жена Андрея Богдана Анна.
- СТБ сообщил, что Михаил Заливако стал первым холостяком, который попросил поменять правила шоу.