"Хороша чертовка": Мишель Андраде засветила грудь в провокационной позе

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Певица продюсерского центра Потапа Мишель Андраде побаловала поклонников горячим фото, на котором она запечатлена в очень смелом образе.

Украино-боливийская певица Мишель Андраде опубликовала в Instagram кадр со своего клипа, на котором примерила широкие расклешенные брюки, и такой маленький топ, из которого начала выглядывать ее грудь.

Певица приняла соблазнительную позу откинувшись назад и расставив ноги, демонстрируя стройную фигурку, плоский живот и аппетитные прелести.

"Настроение сегодня - пятница! Уже неделю нахожусь в Киеве!) Встретил меня этот город очень тепло! И успела уже побывать на двух празниках! Впервые в своей жизни была на девичнике. А вчера была очень приятная встреча, и надеюсь в скором времени поделюсь процессом", - пишет певица.

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

"Ты огонь", "Цицюцьом",

"Фигура топ", "Почему так красиво?", "Мишель, ты божественна",

"Хороша чертовка", "Обалдеть", "Крутезная",

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