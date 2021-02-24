"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото

Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

Российская певица Лиза Монеточка, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова, показала нескромное фото, на котором намекнула на отсутствие белья под сценическим костюмом.

Монеточка в присущем ей стиле засветила аппетитные формы в разрезе откровенного платья в своем Instagram. На фото Лиза позирует на коленках в экзотическом вязаном платье, которое состоит из мини, открытого по бокам, и схваченного ниточками, и "топике", который прикрывает верх платья и бюст. Благодаря очень откровенному открытому по бокам мини хорошо видно, что певица надела его без трусиков.

"Мальчики тоже плачут", - подписала она фото.

Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

"Мальчики тоже вяжут",

"Всегда знал, что хороша! Но это были догадки",

"Наконец-то будут гуглится картинки по запросу "Монеточка без трусиков""

"Ты выглядишь как мать природа",

"Секси"

"Труселя забыла",

"Елизавета, голизна",

"Красивое тело", - пишут ей в комментариях.

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