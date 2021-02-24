"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото

Российская певица Монеточка поделилась с поклонниками вызывающим кадром, который сделала во время съемок.
Российская певица Лиза Монеточка, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова, показала нескромное фото, на котором намекнула на отсутствие белья под сценическим костюмом.
Монеточка в присущем ей стиле засветила аппетитные формы в разрезе откровенного платья в своем Instagram. На фото Лиза позирует на коленках в экзотическом вязаном платье, которое состоит из мини, открытого по бокам, и схваченного ниточками, и "топике", который прикрывает верх платья и бюст. Благодаря очень откровенному открытому по бокам мини хорошо видно, что певица надела его без трусиков.
"Мальчики тоже плачут", - подписала она фото.
- "Мальчики тоже вяжут",
- "Всегда знал, что хороша! Но это были догадки",
- "Наконец-то будут гуглится картинки по запросу "Монеточка без трусиков""
- "Ты выглядишь как мать природа",
- "Секси"
- "Труселя забыла",
- "Елизавета, голизна",
- "Красивое тело", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий