"Хорошо, когда есть тити": Самбурская выставила грудь напоказ

Настасья Самбурская / Instagram

Актриса Настасья Самбурская показала грудь в черном кружевном корсете, и спровоцировала поклонников на бурное обсуждение своих прелестей.

Настасья Самбурская в Instagram засветила сочные формы.

"Доброе утро, как спалось? Вид из окна конечно потрясающий....", - пишет она

На фото Настасья Самбурская позирует у окна с видом на Москву, надев черные кожаные брюки и черный кружевной корсет с тоненькими бретельками-ниточками, накрасив губы яркой красной помадой, и красиво уложив распущенные волосы.

Хоть Девушка и пошутила про вид из окна, все поклонники массово написали, что смотря на фото им было не до вида из окна.

Настасья Самбурская / Instagram

"У меня есть такие же сиськи, а вид из окна на пригородные электрички. Отчего такая несправедливость?"

"Вид из бюстгальтера тоже ничего такой", "Хорошо, когда есть тити, которые можно положить в такой красивый корсет",

"Наконец-то показала своих девочек...", "Настя!!! Ох уж этот вид, да из окна. Потрясающая девушка, очень женственная, яркая, с характером. Фото прям"

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