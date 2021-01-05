"Хулиганка": жена Петросяна смело оголила ножки на новом фото

Татьяна Брухунова / instagram.com/bruhunova/

Татьяна Брухунова поделилась в своем Instagram фото в непривычном уже стиле - девушка обнажила ножки, сидя на столе, и подняв свободное платье, приняла соблазнительную позу.

Поклонники и пользователи Сети сразу отметили, что сияющая девушка выглядит потрясающе, а фото в стиле хулиганки вписывается в ее образ как нельзя лучше.

Татьяна обратила внимание на российский бренд одежды, который ей понравился благодаря веселым принтам и целеустремленности основательницы.

Создать марку в 2018-м и развить ее к 2020-му до публикаций в Vogue, Cosmopolitan, Grazia под силу только уникальному человеку. А точнее дерзкой, перспективной, молодой маме. Делать одежду для женщин, которым некогда думать, что надеть, но всегда нужно выглядеть на высоте - главный постулат бренда. После рождения сына я ощутила на себе, как важно иметь в гардеробе то самое универсальное платье, что выручит в любой момент. На мне платье сливового цвета в принте "Малефисента" (сейчас эта модель на sale)", - написала она.

Татьяна Брухунова / instagram.com/bruhunova/

"Хулиганка"

"Аааааа какое крутое фото!!!!!"

"Озорная девчонка",

"Вот это да, с каждым разом всё больше и больше восхищаюсь вами"

"А боди?!вашему образу не помешала бы провокация"

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