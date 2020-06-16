"Хватит секса": холостяк Макс оголил волосатый торс - фото

Поклонники засыпали комплиментами Макса.jpg

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк, который недавно расстался с победительницей шоу Дашей, удивил поклонников новым фото, на котором похвастался оголенным торсом.

Соответствующим снимком Михайлюк поделился в Instagram.

"Сегодня проснулся с прекрасным видом, пением птиц и не настойчивым кваканьем лягушек с Днепра ну и конечно же хорошим настроением.Скажите, как, где Вы отдыхаете этим летом? Или где только собираетесь отдохнуть? Куда поедете?" - поинтересовался главный холостяк страны.

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Фоловеры Михалюка активно приняли участие в обсуждении, а некоторые даже отвесили комплименты.

"Хватит этого секса в моей ленте", - пишет поклонница холостяцкого торса charm_fashion_illustration.