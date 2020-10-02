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"И сисю, и писю": голая Леся Никитюк показала сочную фигуру на пикантном фото

2 октября 2020, 21:44

Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников пятничным развратным фото, на котором позировала у бассейна м минимальным количеством белья.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к поклонникам и порадовала их откровенным фото.

Леся Никитюк в Instagram заинтриговала поклонников отсутствием белья.

"Планы на вечер пятницы? Я раков наварила. P.s. Я уже вижу эти заголовки завтра... "Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голоднымы и неприкрытыми. Что будете делать в выходные ??", - пишет Леся.

На фото Леся Никитюк позирует с огромным блюдом раков у бассейна. Она продемонстрировала свои фирменные длинные ноги, но так и не дала никому понять, был ли на ней купальник, или все же она позировала полностью голой.

Поклонники принялись обсуждать откровенное фото Леси.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

"Ужасс, к чему люди дошли, уже голые фоткаються. Чего вы миской прикрылись, уже бы просто стали голой чтобы все увидели, если вам ничего не стыдно",

"Будете разочарованы, она в купальнике.", "Где купальник?", "Скрыт под тарелкой. Высокие плавки скорее всего. За верх не уверена, но вполне может быть без бретелей. Вы никогда не видели таких купальников?"

"Тетя Наташаааа !!! Вы ????? ... хоть не сойдет с ума, Леся прикрыла и сисю и писю. Фоточка зачет", "Лесечка хватит худеть! Богину не чем не испортить", "Леся, что голая?",

Ранее Слава Каминская похвасталась формами на откровенном фото в Египте.

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