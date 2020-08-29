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"Идеальная поза": модель из Украины похвасталась ягодицами на развратном фото

29 августа 2020, 02:15

Сексуальная модель Анна Царалунга, которая любит съемки в обнаженных фотосессиях, порадовала поклонников новым пикантным фото.

Анна Царалунга
Анна Царалунга / Instagram

Модель Анна Царалунга родом из Мариуполя в Украине поделилась вызывающими фото в своем Instagram

Анна Царалунга показала развратную позу в почти незаметном белье.

Анна показала соблазнительную фигуру и аппетитные ягодицы в развратной позе и крошечном черно белье, в котором она позировала для объектива фотографа Александра Изюмова, с которым часто работает в откровенных фотосессиях.

Анна Царалунга коленях нагнулась к полу, так что ее крошечная белье совершенно не скрывает ни ее ягодицы, ни привлекательных форм.

Поклонникам понравились откровенные фото Анны, и они написали ей много вызывающих комплиментов.

Анна Царалунга
Анна Царалунга / Instagram

"Чето потеряла ))", "Свою совесть", "Совесть ищут в другой позе)) Эта - скорее "Open for cooperation", "Идеальная поза, под хвост дать", "Только посмотрите какой красивый пол", - пишут ей в комментариях.

Ранее актриса Холли Берри топлес засветила сочные формы на откровенном фото.

Анна Царалунга новости шоу бизнеса
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