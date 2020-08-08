"Бомба": Ирина Федишин засветила не загорелую грудь

Ирина Федишин / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин отдыхает на море и показывает провокационные фото в своих крошечных бикини.

Ирина Федишин в мини-бикини показала сочные формы в Instagram.

Певица показала пикантные фото с отдыха в Болгарии, продемонстрировав свой солнечный крошечный бикини, который примерила так, чтобы засветить белое не загорелое тело под нарядом.

Она засветила сочную грудь и соблазнительное тело под бикини.

Поклонники пришли в восторг от откровенных фото певицы, и написали ей много комплиментов.

Ирина Федишин / Instagram

Ирина Федишин / Instagram

"Шо тут скажеш красунечка ", "Бомба", "Красуня", "Гарне фото", "Привет всем", "Дуже гарно!", "Ви не тільки Сонце, Ви Небокрай, Безмежність кохання, любові та щастя", - пишут ей в комментариях.

Ранее Настя Каменских в крошечных трусиках вызвала бурный восторг откровенным фото.