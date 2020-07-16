Ирина Горбачева топлес взбудоражила сеть

Ирина Горбачева / Instagram

Российская актриса Ирина Горбачева прорекламировала последние серии сериала Чика своими откровенными фото.

Ирина Горбачева показала горячие фото топлес в кадре фотографа Максима Гагарина.

"Завтра последняя серия "Чики". Сказать, что я горжусь всеми в нашей команде, ничего не сказать... Или завтра сказать))) все кто говорил "дождусь выхода всех серий и посмотрю" - welcome. Вас ждут русские горки, после которых отдышка, шок, слёзы, аритмия обеспечены!", - пишет она.

На фото Ирина Горбачева позирует на цветных и черно-белых фото в юбке и платье, демонстрируя сочную грудь и стройную фигуру, заводя поклонников своим привлекательным образом.

"Женщина вы просто космос ", "нет..ну, невозможно красива!", "Очень нравится ваша игра в сериале", "Фото просто огонь даже не знаю, какие лучше, ч/б или цветные", "О Боги, какая красавица", - пишут в комментариях.

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