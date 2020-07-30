"Сладко": Морозюк без белья показала голенькие грудь и ягодицы

Украинская блогер Ирина Морозюк впечатлила поклонников откровенным фото, на котором она позировала с бутылкой вина и без одежды, и продемонстрировала сочные формы.
Ирина Морозюк без белья показала откровенное фото с одном халатике и полотенце на голове.
Ирина Морозюк показала голую грудь в Instagram.
Она показала упругие бедра и сочную грудь во всей красе, демонстрируя, что на ней нет никакой одежды. Она снялась сидя, закинув ногу за ногу и с бутылкой вина в руках.
Таким образом Ирина Морозюк решила поддержать челлендж #womensupportingwomen #womenempowerment.
Поклонники с удовольствием и восторгом встретили откровенные фото Морозюк, и завалили ее откровенными комплиментами.
"Сладко", "Класнюча", "Ох*енное фото", "Встретимся?", "Красотка", "Ты как всегда", "Симпатичный халатик )", "Ооооочень сексуально", - пишут ей в комментариях.
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