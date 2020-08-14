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"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски

14 августа 2020, 07:11

Блогерша Ирина Морозюк показала провокационное фото из спортзала, и вызвала пошлые мысли у своих подписчиков.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Бывшая жена футболиста Николая Морозюка Ирина, которая занимается ремеслом блогера, показала откровенное фото, и рассказала поклонникам о своих планах.

Ирина Морозюк в Instagram показала развратное фото.

"Доброго времени суток, друзья! Как вы все знаете, я стараюсь делать все, чтобы сохранить красоту и здоровье своего тела. Регулярный спорт, полезная еда, косметологи, витамины и многое другое. Так вот... теперь в моих рядах появился еще один, бомбезный продукт", - пишет она.

Морозюк предложила своим подписчикам заработать на продаже этого продукта, и решила, что лучшим фото для иллюстрации всего будет ее полуголая фигура.

На фото Ирина занимается на тренажере в облегающих лосинах и спортивном лифчике-топе, под которым почти не скрыта грудь, и выпирают возбужденные соски. Также она продемонстрировала остальные достоинства ее стройной фигуры.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"Давай ещё и трусы перестань носить. Лифчик не носишь так и трусы не носи. Не стыдно что все видят твои соски?", "Подскажите пожалуйста ссылочку на этот фитнес костюм?)", "Показывай себя голышом", "Пацаны скиньте с ней видос в примерочной", - пишут в комментариях.

Ранее голая Вики Одинцова показала киску на пикантном фото в зекрале.

Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
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