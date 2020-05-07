Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото

Жена экс-динамовца Ирина Морозюк взбудоражила сеть откровенным фото, на котором снялась без нижнего белья.
Жена Николая Морозюка Ирина показала соблазнительные ягодицы под крошечным платьем.
Ирина Морозюк в Instagram взбудоражила горячими фото-коубами без белья.
Ирина сняла себя в зеркало в туалете во время отмечания 30-летия подружки. Девушка продемонстрировала коуб, на котором она задирает подол платья так, чтобы показать, что под ним нет трусиков.
Ирина продемонстрировала сочные ягодицы и бедра и татуировку, которая в этом месте покрывает ее тело.
Если Ирина просто не задрала трусики вверх вместе с платьем, то кажется, что на ней просто нет белья.
Несомненно, поклонники пришли в восторг от этого фото, так как насладились ладной фигурой девушки.
Напомним, что Ирина уже говорила о том, что проводит карантин отдельно от мужа - Николая Морозюка, и сильно за ним скучает.
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