Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото

Ирина Морозюк / Instagram

Жена Николая Морозюка Ирина показала соблазнительные ягодицы под крошечным платьем.

Ирина Морозюк в Instagram взбудоражила горячими фото-коубами без белья.

Ирина сняла себя в зеркало в туалете во время отмечания 30-летия подружки. Девушка продемонстрировала коуб, на котором она задирает подол платья так, чтобы показать, что под ним нет трусиков.

Ирина продемонстрировала сочные ягодицы и бедра и татуировку, которая в этом месте покрывает ее тело.

Если Ирина просто не задрала трусики вверх вместе с платьем, то кажется, что на ней просто нет белья.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Несомненно, поклонники пришли в восторг от этого фото, так как насладились ладной фигурой девушки.

Напомним, что Ирина уже говорила о том, что проводит карантин отдельно от мужа - Николая Морозюка, и сильно за ним скучает.

Ранее украинская топ-модель Анастасия Рудая бесстыже показала сочную молодую грудь