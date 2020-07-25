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"Ирушкина киска, течет, как грейпфрут": Морозюк без трусов показала развратное фото

Украинская блогер Ирина Морозюк не стала жалеть поклонников, и сняла перед камерой трусы, прикрыв сокровенные места только сочным фруктом.

25 июля 2020, 05:59
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Блогер Ирина Морозюк не страдает от комплексов по поводу внешности, и не стыдится показать свое шикарное тело.

Ирина Морозюк без трусов показала откровенное фото, которое сильно удивило ее поклонников.

"Чисто для души. Доброе утро", - пишет она.

На фото Ирина сидит в персиковом бикини, которое почти не прикрывает ее упругую грудь, и демонстрирует, что под тканью она все еще белая и незагорелая.

Девушка согнула колени и раздвинула ноги настолько, что все поклонники увидели, что Ирина Морозюк без трусов, а только в одном бюстгальтере.

При этом Морозюк прикрыла интимное место между ногами половинкой грейпфрута или сицилийского апельсина (он тоже красный), чем вызвала бурный полет фантазии о сочных фруктах между ног, которые подписчики поспешили опубликовать в комментариях.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"Малышка! Обложка play boy без тебя не обложка))) Ну ты взрыв", "да я сама не понимаю чего они ждут", "Ох и грейпфрут", "ученые забрали свои слова обратно , что цитрусовые не полезны , на голодный желудок...", "Фото все лучше и лучше", "Теку", "Почему сиси то белые?", "Так же течёт как грейпфрут?", "Экстравагантно", "Сочный фрукт?", "фрукты нельзя из ресторана выносить)))", "Ооооо ирушкина киска", "А сиськи сметана", - пишут в комментариях

Ранее Регина Тодоренко взбудоражила откровенным фото в закрытом купальнике.

Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
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