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Ирина Морозюк без трусов развратно вывалила грудь из крошечного полотеничка

Украинская блогер и бывшая жена футболиста Морозюка, Ирина похвасталась формами на откровенных фото.

21 июля 2020, 07:13
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер Ирина Морозюк поехала с подругой отдыхать на море, и показала соблазнительные фото с пляжа, где она полностью разделась, и прикрылась только крошечным полотенцем.

Ирина Морозюк в Instagram показала внушительную грудь и бедра, и засветила, что отдыхает на пляже без белья.

Ирина Морозюк сняла на сторис, как она отдыхает на шезлонге совершенно голенькой - она прикрылась только белым полотенцем, но для фото стянула его так, чтобы максимально обнажить грудь на грани приличия и продемонстрировать сбоку свои сексуальные формы и то, что на ней нет ни трусиков ни лифчика.

После эффектных фото и видео, она показала свою подругу, и продемонстрировала аппетитную еду, которую ей принесли как раз на пляж.

Поклонники просто не могли не сойти с ума от шикарной фигуры девушки и по достоинству оценить ее аппетитные приоткрытые полотенцем формы.

  • Ирина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk/
  • Ирина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk/
  • Ирина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk/
  • Ирина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk/
  • Ирина Морозюк instagram.com/irina_moroziuk/

К сожалению, комментарии к сторис видит только автор, поэтому, только Ирина по достоинству смогла ответить на восторженную оценку своих подписчиков.

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