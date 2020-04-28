"Два шара, девушка можно": жена Морозюка показала грудь

Ирина Морозюк / Instagram

Жена футболиста Николая Морозюка Ирина показала фото, на котором позирует без белья и демонстрирует сочную грудь.

Ирина Морозюк показала голую грудь в Instagram.

"Друзья ! Конкурс - подкат!!! Я выберу 5 победителей с разных городов: Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Приз: Встреча со мной, кофе, Шавуха.Что вам надо: написать мне в Директ Подкат ( всмысле подкатить) и тот, который мне понравится, станет победителем и сможет насладиться Шавухой в моей компании. Всем удачи", - пишет Ирина Морозюк

На фото Ирина Морозюк сидит в баре, где курят кальян в жакете, под которым нет ни блузки ни белья - грудь крупным планом выглядывает на фото из-за жакета.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники пришли в восторг от предложения Морозюк, и много шутили в ответ.

"Что секса нехватка Ира мочит.?", "Подкатую", "Два шара скатились вниз", "Я бы выиграл! Но жаль Николаев не учавствует?!", "Огонь дама", "Шикарно", "Девушкам тоже можно?", "тобі не можна. Ти болієш за Шахту)", "по ходу мне тоже нельзя, я за Шахту))", "К замужним девушкам подкатывать - плохой тон", "Замужние - самый яд", - пишут поклонники и друзья.

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