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"Тебе не по карману": Ирина Морозюк показала развратный наряд

Блогерша Ирина Морозюк после того, как в сети ее подловили на отдыхе с бывшим мужем, показала откровенные фото.

23 июля 2020, 06:15
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогерша Ирина Морозюк показала свои откровенное фото и рассказала свою точку зрения на отношения между мужчиной и женщиной.

Ирина Морозюк добавила полуголое фото к своей истории о том, почему3 у всех мужчин должна быть женщина.

"Женщина - прямое отражение мужчины... Если с тобой Королева - ты Король, Если Принцесса - ты принц, Если рабыня, то и ты раб, Если ты одинок, то ты вовсе не самовлюбленный хищник - ты скорее неудачник. За каждым успешным мужчиной - его муза. О мужчине много чего говорит то, какая женщина рядом с ним. А по женщине определенно видно, волк или осел в ее доме", - утверждает Морозюк.

На фото она сидит в комби-платье из черного облегающего топа и юбки, которой едва хватает на то, чтобы прикрыть ее сочные ягодицы.

Девушка бесстыже засвечивает все свои татуировки и соблазнительные формы на фото.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"дорогая проститутка", "Тебе точно не по карману", "знову легендарні слова", "Ира, вы супер, просто красотка, какие ножки уххх", "Супер. Хочу побільше таких постів. Іринка- ви мотивуємо", "Хороша шкурка", "ваші татуювання дивовижні", - пишут Ирине Морозюк.

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