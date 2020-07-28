"Жопа и сиськи, дикая киса": Морозюк без белья похвасталась сочными формами

Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогерша Ирина Морозюк, которая примирилась с бывшим мужем Николаем Морозюком, показала пикантные фото в крошечных шортиках, и предложила поклонникам пообщаться.

Ирина Морозюк засветила все свои сочные формы на горячих фото в Instagram.

"Котята, о чем написать ? Что вам интересно?) и интересно ли вообще?", - пишет она.

Ирина Морозюк на фото позирует в крошечных шортиках, который одеваются под крошечное белье, при этом она надела маечку без лифчика, засветив при этом во всей красе сочные формы и стройные ножки.

Она опубликовала сразу 2 фото - на одном она стоит, и на другом сидит, впечатлив поклонников стройным натренированным телом.

Ирина Морозюк / Instagram

Ирина Морозюк / Instagram

"Когда вы начнете транслировать что-то кроме секса?", "начнём с того, что секс это - пися в писю или другие варианты, но точно задействована чья-то из пись .. А на на моих фото или видео таких манипуляций нет, поэтому секс ещё не начинался", "Интересно все о мужчинах, как их соблазнить за короткое время)", "Знойная красотка!", "Та яке там читати, я на фото залипла", "Чого лівчик не носиш", "Я зашёл сюда смотреть на жопу и сиськи, а не развиваться", "Дикая киса", - пишут ей в комментариях.

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